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Общество21 октября 2022 14:40

Под Воронежем мужчина прятал сына от бывшей жены в бараке с антисанитарными условиями

Подростка искали три года
Мария Щербакова
Сейчас ребенок с матерью и старшим братом

Сейчас ребенок с матерью и старшим братом

Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

В Рамонском районе отец три года прятал сына от бывшей жены. По решению суда подросток должен был проживать с матерью. Однако мужчина выкрал его. Все это время он настраивал сына против матери. 14-летнего парня передали женщине под контролем судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в пятницу, 21 октября.

Судебные приставы неоднократно искали ребенка по последнему известному адресу. Однако мальчика там не было. Подростка объявили в розыск. В итоге выяснилось, что парень проживал с отцом в бараке в ужасных антисанитарных условиях. При этом мужчина официально нигде не работал.

Из барака подростка забирали приставы, полицейские и органы опеки. Сейчас мальчик вместе с матерью и старшим братом. Горе-отцу предстоит отработать 80 часов. Такое наказание ему назначили за неуплату алиментов.