Несколько домов в Левобережном районе Воронежа остались без отопления

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В редакцию «Комсомолки» позвонили встревоженные жильцы пятиэтажных домов на Ленинском проспекте. Они сообщили, что с 19 числа остались без отопления. Именно в этот день между гаражами во дворе раскопали теплотрассу. Читательница Лариса Владимировна призналась, что куда только ни звонили: в свою УК, приемную губернатора, депутатам. Ответа внятного не получили. Только в УК «АВА-кров» сообщили, что участок сети никому не принадлежит.

Жильцы боятся, что и в выходные им придется мерзнуть, а тем временем синоптики обещают заморозки. Ко всему прочему, на первом этаже одного из домов располагается детский сад. Значит, и в группах тоже холодно.

Мы связались с управой Левобережного района, на территории которого произошло ЧП. Там сообщили, что ремонтные работы на участке ведет городская аварийно-спасательная служба. Правда, сроки ликвидации аварии назвать затруднились.