Под Воронежем собирают добровольные дружины для помощи при ЧС

В Новоусманском районе формируют добровольные дружины. Предполагается, что волонтеры могут быть задействованы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение принял глава района Дмитрий Маслов после того, как в Воронежской области ввели средний уровень реагирования. Об этом сообщили в районной администрации в пятницу, 21 октября.

Набор волонтеров ведется по трем направлениям: «спасатели» (люди, которые при необходимости будут помогать МЧС и аварийно-спасательным службам), «медики» (работники сферы здравоохранения или имеющие медобразование), «дружинники» (мужчины, которые могут оказать помощь полиции, приветствуется наличие охотничьего или огнестрельного оружия ограниченного поражения).

- Речь идет именно о волонтерстве, которое ни в коем случае не подменяет, а при необходимости усиливает действия профессиональных служб. Благодаря добровольцам с любой угрозой можно справиться быстрее и эффективнее. Тем более если это будут люди подготовленные, обученные, - отметил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

Волонтеры должны быть готовы при необходимости прибыть в пункты сбора. Для того, чтобы попасть в дружину необходимо заполнить анкету, написать заявление и направить их на электронную почту otdelinform-nu@yandex.ru. Сделать это можно также в администрациях сельских поселений в рабочее время. Более подробная информация по телефону: 8 (47341) 5-37-80 с 8.00 до 16.00.