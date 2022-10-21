В Воронеже поймали продавца наркотиков с 5 кг мефедрона

На 7,5 лет в колонию строго режима отправил Левобережный районный суд 41-летнего наркоторговца. В августе 2021 года мужчину задержали с 5 кг мефедрона, расфасованного в полимерные свертки. Это считается особо крупным размером. Об этом рассказали в региональной прокуратуре в пятницу, 21 октября.

Мужчина покупал крупные партии наркотиков через интернет. Он доставлял их в разные города России для последующего сбыта. В Воронеже мужчина попался правоохранителям.

Мужчину судили по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства.