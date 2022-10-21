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Общество21 октября 2022 12:40

Воронежская область получит 2,5 млрд на развитие здравоохранения

Субсидии будут выделять из федерального бюджета в течение двух лет
Мария Щербакова
В 2022 году размер субсидии составит 900 млн

В 2022 году размер субсидии составит 900 млн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение двух лет Воронежская область получит 2,5 млн рублей субсидий из федерального бюджета на развитие здравоохранения. Соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в региональном правительстве в пятницу, 21 октября.

Так, в 2022 году субсидия составит 900 млн, в 2023 – 1,6 млрд. Деньги потратят на реализацию федеральных проектов «Борьба с онкозаболеваниями», «Развитие детского здравоохранения» и «Развитие инфраструктуры здравоохранения».