В Воронеже пьяный мужчина до полусмерти избил возлюбленную во время застолья

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Инцидент произошел днем 19 октября. Женщина пригласила своего возлюбленного 41-летнего жителя Левобережного района к себе домой. Там они устроили застолье. Слово за слово они поссорились и тогда мужчина набросился на даму с кулаками. Когда потерпевшая стала с трудом дышать и сильно захрипела, возлюбленный уехал домой.

Женщину увезли по скорой в больницу. Медики констатировали причинение последней тяжких телесных повреждений в виде многочисленных переломов ребер и пневмоторакса. И сообщили о случившемся в полицию. Мужчина был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.