В Советском районе Воронеже открылся пункт сбора вторсырья «Седьмой лепесток»

Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области Фото: Предоставлено

В Советском районе Воронежа открылся новый экопункт сети «Седьмой лепесток». Туда можно сдать вторсырье и опасные отходы на переработку. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики в пятницу, 21 октября.

Экопункт работает на улице Южно-Моравская, 21А. Принести отходы можно со вторника по субботу с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 12.30). Экопункт принимает ПЭТ-бутылки, флаконы, ПВД-пленку, бутылки, банки, жесть, бумагу и так далее. Полный список вторсырья здесь. За отходы, которые пойдут на переработку предполагается оплата.

В Воронеже это уже девятый экопункт «Седьмой лепесток». Принести вторсырье также можно по адресам:

• ул. Беговая, 158;

• ул. 9 января, 274;

• ул. Моисеева, 65;

• ул. Старых Большевиков, 92;

• ул. Переверткина, 27;

• ул. Ворошилова, 24г;

• ул. 60 Армии, 22а;

• ул. Владимира Невского,15 (по техническим причинам временно закрыт).

Кроме того, экопункт работает в Семилуках на улице Транспортная, 15А. В Новоусманском районе в поселке Отрадное в гипермаркете «Леруа Мерлен» установлена бесконтактная точка сбора полезных фракцией, которую обслуживает «Седьмой лепесток». Правда, сдать вторсырье туда можно безвозмездно.