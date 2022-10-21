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Общество21 октября 2022 11:50

В мэрии Воронежа сообщили об изменениях в безналичной оплате проезда

Касаются они пассажиров, пользующихся картами MasterCard
Юрий КОЗЛОВ
Владельцам MasterCard придется привыкать к изменениям в оплате проезда.

Владельцам MasterCard придется привыкать к изменениям в оплате проезда.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В мэрии Воронежа сообщили пассажирам, предпочитающим расплачиваться картами в общественном транспорте, об изменениях в системе безналичного расчета.

При оплате первой поездки картой MasterCard теперь будет блокироваться 1 рубль. А в конце дня стоимость всех поездок будут списывать одной суммой. Ранее деньги уходили с карт после каждого пользования общественным транспортом.

Для держателей карт Visa ничего не изменится. По-прежнему списание денег будет происходить в конце дня за все поездки.

А тем пассажирам, кто пользуется картой «Мир», тоже нечего беспокоиться. Как и прежде, деньги будут списывать после каждой поездки.

В управлении транспорта мэрии Воронежа напомнили, что если у вас возникли вопросы, то проверить корректность оформления билетов и просмотреть всю историю поездок можно в едином личном кабинете пассажира.