В мэрии Воронежа сообщили об изменениях в безналичной оплате проезда

Владельцам MasterCard придется привыкать к изменениям в оплате проезда. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В мэрии Воронежа сообщили пассажирам, предпочитающим расплачиваться картами в общественном транспорте, об изменениях в системе безналичного расчета.

При оплате первой поездки картой MasterCard теперь будет блокироваться 1 рубль. А в конце дня стоимость всех поездок будут списывать одной суммой. Ранее деньги уходили с карт после каждого пользования общественным транспортом.

Для держателей карт Visa ничего не изменится. По-прежнему списание денег будет происходить в конце дня за все поездки.

А тем пассажирам, кто пользуется картой «Мир», тоже нечего беспокоиться. Как и прежде, деньги будут списывать после каждой поездки.

В управлении транспорта мэрии Воронежа напомнили, что если у вас возникли вопросы, то проверить корректность оформления билетов и просмотреть всю историю поездок можно в едином личном кабинете пассажира.