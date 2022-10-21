Под Воронежем осудили трех наркосбытчиков из Узбекистана

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Рамонском районе осудили троих граждан Узбекистана. Их признали виновными в попытке сбыть наркотические вещества в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области 21 октября.

Как установил суд, в августе 2021 года преступники приобрели через интернет в Москве 400 граммов героина. И решили сбыть его в Воронеже. При перевозке наркотика их остановили сотрудники УФСБ в Рамонском районе. В ходе досмотра наркотические средства были изъяты.

С учетом позиции прокурора, суд назначил виновным наказание от 7 до 8 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.