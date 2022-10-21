Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2022 11:13

За попытку расплатиться фальшивыми деньгами воронежец получил условный срок

Поддельные банкноты мужчина заказал через интернет
Мария Щербакова
Купюры воронежец забрал из тайника в Москве

Купюры воронежец забрал из тайника в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Железнодорожный районный суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который пытался купить товар за фальшивые банкноты. Воронежцу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он заплатит штраф в 20 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 21 октября.

В январе 2022 года мужчина заказал поддельные банкноты через интернет. Он заплатил за девять купюр номиналом в 5 тыс. рублей каждая. Фальшивки воронежец забрал из оборудованного тайника в Москве. Продавец до сих пор неизвестен. Уже в Воронеже мужчина попытался расплатиться подделками, но попался.