За попытку расплатиться фальшивыми деньгами воронежец получил условный срок

Купюры воронежец забрал из тайника в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Железнодорожный районный суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который пытался купить товар за фальшивые банкноты. Воронежцу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он заплатит штраф в 20 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 21 октября.

В январе 2022 года мужчина заказал поддельные банкноты через интернет. Он заплатил за девять купюр номиналом в 5 тыс. рублей каждая. Фальшивки воронежец забрал из оборудованного тайника в Москве. Продавец до сих пор неизвестен. Уже в Воронеже мужчина попытался расплатиться подделками, но попался.