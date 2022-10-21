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Общество21 октября 2022 10:49

Из-за нарушений при расчистки реки Усмань под Воронежем компания попала в реестр недобросовестных подрядчиков

«Бизнес Авто» закрыл глаза на несоблюдение технологии
Мария Щербакова
Работы проводили в 2020 году у села Горки

Работы проводили в 2020 году у села Горки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Компанию «Бизнес Авто» включили в реестр недобросовестных поставщиков. С соответствующим иском в областной арбитраж обратился региональный департамент экологии. В 2020 году компания по контракту вела надзор за ходом расчистки русла реке Усмань в районе села Горки. Подрядчик допустил грубые нарушения технологии производства работ. Однако заказчика об этом не уведомили. Об этом сообщили в департаменте в пятницу, 21 октября.

Арбитражный суд обязал Управление Федеральной антимонопольной службы включить «Бизнес Авто» в реестр недобросовестных поставщиков. Однако компания обжаловала это решение. Но и апелляционная инстанция встала на строну департамента.