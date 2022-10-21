Полицейские задержали налетчика на пункт приема металла в Воронеже

Фото - ГУ МВД

О нападении стражам порядка сообщил 45-летний сотрудник пункта приема металла на улице Машиностроителей. 19 октября к нему зашел мужчина под видом обсудить стоимость реализации металла. В ходе разговора посетитель вдруг схватил и, пригрозив самодельной металлической заточкой, потребовал деньги.

Сотрудник пункта приема смог вырваться и распылил в лицо злоумышленника перцовый баллончик. После чего мужчина убежал, а потерпевший обратился в полицию. Благодаря ориентировке патрулирующие сотрудники ППС задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний нигде неработающий местный житель. В ходе личного досмотра у него изъяли металлическую заточку.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.