В Центральном районе Воронежа изменился телефон горячей линии для поддержки семей мобилизованных

По техническим причинам в управе Центрального района изменился номер телефона, по которому родственники мобилизованных могут обратиться за помощью. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале в пятницу, 21 октября.

С сегодняшнего дня по всем вопросам поддержки, которую могут оказать муниципальные структуры необходимо звонить по номеру: 8-952-549-83-33.

В остальных управах номера телефонов остались прежними:

Железнодорожный район: 8-951-547-17-41, 8-905-052-03-55

Коминтерновский район: 8-960-117-05-81

Левобережный район: 8-920-464-66-11

Ленинский район: 8-904-214-39-99

Советский район: 8-960-119-68-44