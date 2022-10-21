В Воронежской области после двух дней без смертей от последствий коронавируса умерли четыре человека

Коронавирус коварен - врачам нужно постоянно быть начеку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора на этот раз обнародовали пугающую суточную статистику по смертям от последствий COVID-19. На утро пятницы, 21 октября, умерли четыре человека. При том, что за предыдущие двое суток смертей от этой опасной болезни не было.

А вот число новых больных немного снизилось. На утро 21 октября прибавилось 217 зараженных. 32 из них попали в больницы. А на начало дня 20 октября их было 224. При этом 31 был госпитализирован.

Настораживает снижение количества выздоровевших. На начало дня 21 октября санитарные врачи сообщили о 378 избавившихся от COVID-19 наших земляков. Для сравнения: на утро 20 октября их было 510. А 19 октября сообщали о 746 выздоровевших.