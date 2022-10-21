В Воронеже после тушения пожара в заброшенном доме обнаружили неопознанный труп

С пожаром сотрудники МЧС справились за 15 минут, но спасти мужчину было уже невозможно. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 20 октября, загорелся заброшенный дом № 85А по улице Лизюкова Коминтерновского района.

- О пожаре сообщили в 18.34. На место ЧП выехали восемь наших специалистов на двух машинах. В заброшенном доме15х40м в помещении 5х2м горел мусор. Пожар удалось полностью потушить в 18.49, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. После тушения пожара в доме нашли тело мужчины. Его личность сейчас устанавливают. Также выясняют причину смерти – случилась она в результате пожара или еще до него.