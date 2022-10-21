В Воронеже полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП

фото регионального главка

Авария произошла около 05.00 утра 20 октября в Воронеже у дома № 22 по улице Антонова Овсеенко. Проезжавший автомобиль сбил мужчину и скрылся с места происшествия.

По предварительным данным полиции, неустановленный водитель ехал по улице Антонова Овсеенко со стороны Московского проспекта в сторону Героев Сибиряков. Не затормозив, сбил 45-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения. Он с травмами был доставлен в больницу.

Водитель с места ДТП скрылся. В настоящее время его разыскивают. Очевидцев ДТП, в том числе имеющих записи с видеорегистратора, просят обратиться по телефону дежурной части ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Воронежу: 269-60-79 или 112.