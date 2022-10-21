Два пешехода пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком в воронежском райцентре

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В Бутурлиновке легковушка у д. № 6 по ул. 3-го Интернационала въехала в припаркованный грузовик. В результате аварии пострадали две женщины. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 33-летний местный житель за рулем «ВАЗ-2115» не справился с управлением и выехал на левую обочину. Там авто столкнулось с припаркованным грузовиком Volvo FH, а затем сбила двух стоящих рядом женщин.

В результате ДТП по скорой с травмами увезли в больницу 52-летнюю жительницу Новой Усмани и 34-летнюю жительницу п. г. т. Анна. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.