В Воронеже предстанет перед судом экс-руководитель воронежской пожарной части

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Дошло до суда уголовное дело, фигурантом которого стал 43-летний бывший начальник пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Воронежской области. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. в, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СКР по региону 21 октября.

По версии следствия, мужчина с марта 2019 по март 2022 года получил от подчиненного 180 тысяч рублей, убедив того, что он может не ходить на работу, а за это отдавать ему часть зарплаты. Деньги он потратил на собственные нужды. Об этом стало известно правоохранителям. Экс-начальник был задержан сотрудниками УФСБ и ГУ МВД. А затем материалы передали для возбуждения дела в следственное управление.

Во время предварительного следствия мужчина дал признательные показания. Однако потом с предъявленным обвинением не согласился, поскольку, по его мнению, преступление можно квалифицировать как менее тяжкое.