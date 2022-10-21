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Общество21 октября 2022 6:44

На горячую линию по мобилизации за сутки сделали звонки почти 1,3 тысячи воронежцев

Звонки принимаются по номеру 122
Евгения ФРОЛОВА

За четверг, 20 октября, сотрудники колл-центра на горячую линию 122 приняли 1 284 вызова от жителей Воронежской области. Граждан интересовали вопросы о частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Спустя месяц с начала частичной мобилизации в России вопросы продолжают волновать жителей региона. Ежедневно на горячую линию поступает не менее тысячи звонков.

В правительстве области подчеркнули, что обслуживающие линию 122 сотрудники МФЦ каждый день получают актуальную новую информацию по этой теме и передают ее звонящим жителям региона.