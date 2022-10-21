Воронежский облсуд оставил в силе приговор следователю МВД за фальсификацию доказательств

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Судебная коллегия оставила без изменения приговор в отношении бывшего следователя Главного следственного управления ГУ МВД по региону Надежде Мельситовой, из-за которой воронежца посадили на 10 лет. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба Воронежского областного суда.

Напомним, в марте Центральный райсуд признал Надежду Мельситову, работавшую в отделе по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ, виновной в фальсификации доказательств по делу, расследованием которого она занималась. В итоге за него на 11 лет в тюрьму отправили воронежца Максима Болтенкова. Его обвинили в похищении шести машин у автосалона. Ущерб составлял 16 млн рублей. Когда инциденты раскрылись, экс-следователь угодила на пять месяцев в СИЗО, а потом все время была под домашним арестом.

Районный суд приговорил бывшего следователя к трем годам колонии общего режима. Защита Надежды Мельситовой подала апелляцию, но областной суд 20 октября оставил его без изменения.