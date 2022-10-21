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Общество21 октября 2022 5:06

Заморозки и дожди ожидаются в выходные в Воронежской области

Днем температура будет плюсовая
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эти выходные синоптики обещают жителям Воронежской области прохладную погоду. В ночь на субботу, 22 октября, местами прогнозируют заморозки до -1 градуса.

А вот днем немного потеплеет. По области обещают до +6-11 градусов, в Воронеже - 7-9 градусов тепла. В субботу будет облачно, но без существенных осадков.

Между тем в воскресенье, 23 октября, в регионе снова начнутся дожди. Ночью по области будет 0-5 градусов выше нуля, в Воронеже - +3-5. Воскресный день обещает быть пасмурным, весь день временами будет идти дождь. В области днем 23 октября ожидается +7-12 градусов, в Воронеже – 7-9 градусов тепла.