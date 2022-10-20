Воронежский «Буран» проиграл челябинскому «Челмету» в овертайме

Только что Александр Кирпичников забросил победную шайбу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Первый период матча с челябинским «Челметом» в Воронеже «ураганные» провели отлично. Уже на четвертой минуте Никита Устименко завершил голом роскошную комбинацию. А в конце периода Прохор Корбит забросил шайбу в раздевалку – 2:0. Хоккеисты «Бурана» играли размашисто и интересно, что при предыдущем главном тренере случалось крайне редко.

К сожалению, второй период сложился не так хорошо. На 26 минуте Илья Зиновьев добил шайбу, отскочившую от борта, реализовав большинство – 2:1. Потом команду подвел Никита Миллер. Он крайне грубо атаковал соперника и досрочно отправился в раздевалку. А «Буран» получил пятиминутное меньшинство. И хотя по его ходу хоккеист «Челмета» тоже получил удаление, игра у «ураганных» разладилась.

В третьем периоде начудил много выручавший до этого вратарь «Бурана» Андрей Макаров. Он буквально подарил шайбу гостям на 47 минуте, и Артем Шварев буквально завел ее в ворота – 2:2. В оставшееся время обе команды играли остро, но больше голов до конца основного времени не было. Хоккеисты «Бурана» могли забросить решающую шайбу буквально с финальной сиреной, но вратарь гостей Вячеслав Бутеец не сплоховал.

В овертайме все решил бросок Александра Кирпичникова. Снова не лучшим образом сыграл вратарь «Бурана» Макаров, пропустивший далеко не самую сложную шайбу – 2:3.

«Буран» набрал восьмое очко и догнал «Рязань-ВДВ» и ангарский «Ермак». Эти три команды делят три последних места в таблице ВХЛ – с 24 по 26-е.

Впереди у «Бурана» 22 октября еще один домашний матч. «Ураганные» встретятся с «Южным Уралом» из Орска, занимающим 23 место с 11 очками. Игра начнется в 17.00.