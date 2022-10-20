Воронежским сиротам выделили 75 миллионов на жильщные сертификаты

В Воронежской области утвердили порядок предоставления сертификата на приобретение жилья детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста. Такое распоряжение дал губернатор, выделив на эти цели в 2022 году 75 млн. рублей из областного бюджета.

Уже заключены контракты на приобретение 368 квартир для детей-сирот. 85 из них передадут собственникам в ближайшее время. Остальные - до конца года. С учётом дополнительно выделенных средств область закупит ещё 70 квартир.

Дополнительно к тому ввели сертификаты, которые удостоверяют право сироты на получение бюджетных средств на приобретение квартиры.

Для их получения сирот должны до 15 ноября 2022 года обратиться с заявлением в казённые учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения» по месту своего жительства (пребывания). К заявлению нужно приложить документы согласно перечню, предусмотренному пунктом 2.5 Постановления. Право на приобретение жилого помещения с использованием сертификата сиротам предоставляется однократно.