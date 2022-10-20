В девяти районах Воронежской области построят площадки для раздельного сбора отходов

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В 2023 году еще в девяти районах Воронежской области начнется строительство новых контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. Это Грибановский, Воробьевский, Калачеевский, Лискинский, Петропавловский, Таловский, Бобровский, Кантемировский, Хохольский районы. По решению губернатора Александра Гусева, из областного бюджета на это выделяется 297,2 млн рублей.

Напомним, в этом году на строительство новых контейнерных площадок в 10 муниципальных районах области направили почти 298 млн рублей из областного бюджета. В трех районах программа реализована: в Верхнехавском, Рамонском и Павловском. Здесь оборудовали 379 новых контейнерных площадок с твердым покрытием, качественным ограждением и подъездными путями.

В 7 районах (Нижнедевицком, Семилукском, Репьевском, Новоусманском, Каширском, Поворинском и Россошанском) строительство должно завершиться до конца года. В них планируется установить еще около 1700 контейнерных площадок для организации на них раздельного сбора ТКО.