Воронежские юнармейцы посетили детсадовцев

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Воронежские юнармейцы из отряда #13Подвиг школы № 13 выступили с инициативой приобщения к своему движению самых маленьких патриотов и с лозунгом «Юнармеец очень рад, что зашёл он в детский сад». Старшие товарищи посетили группы МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад № 103» и провели занятие «Знакомьтесь - Юнармия!», на котором рассказали дошколятам об истории детско-юношеского движения и Российской Армии.

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Малыши собирали эмблему Юнармии, рассказывали о государственных символах, провели импровизированный смотр строя и песни, исполнили несколько концертных номеров. Затем за чашкой чая взрослые и дети обсудили дальнейший план интересного сотрудничества. Юнармейцев всюду сопровождал плюшевый талисман «Степан».

- Молодежь обладает огромным творческим, созидательным потенциалом, поэтому ей необходимо оказывать всю необходимую поддержку. В управе района приветствуют любые позитивные инициативы школьников, которые в нашем лице всегда найдут поддержку, - заявил глава Ленинского района Сергей Ситников.