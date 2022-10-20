В Воронежский заповедник прилетели на зимовку снегири

Фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

В нашей области почти завершился отлет перелетных птиц на юг к местам зимовок, рассказали в Воронежском заповеднике.

- Открывают осеннюю миграцию черные стрижи в начале августа, когда погода летняя, а об осени еще мало кто думает, - рассказал главный научный сотрудник Воронежского заповедника, доктор биологических наук Пётр Венгеров. - Реагируют стрижи не на погоду, а на фотопериод, они четко улавливают сокращение светового дня, и когда оно достигает определенного порога, дружно улетают, путь далекий – в Южную Африку.

Улетают птицы незаметно и постепенно. Большая часть - в сентябре, последние – к концу октября или в ноябре.

Вместо них осенью в наши широты мигрируют с северных регионов снегири и свиристели, канюки-зимняки, пуночки, чечётки и желтоголовые корольки. Снегири гнездятся в хвойных лесах Евразии, в Европейской России. Южная граница гнездового ареала проходит по Брянской и Рязанской области. В этом году первых снегирей заметили в заповеднике 13 октября.

Гнездовой ареал свиристеля охватывает северные хвойные и смешанные леса Евразии и Северной Америки. Его южная граница в Европейской России проходит севернее Москвы. Пуночки и зимняки гнездятся в тундре, а чечётки в тундре и таежных лесах Евразии и Северной Америки. В Воронежской области на зимовках встречаются на всей территории. Из северных таежных лесов прилетают к нам и желтоголовые корольки.

Часть птиц бывает у нас пролетом по пути с севера на юг. Этой осенью в заповеднике наблюдали выраженный пролет золотистых щурок. По наблюдениям заповедного орнитолога, 22 августа, высоко в небе появились первые стаи:

- Обычно птицы пролетали транзитом над заповедником, не останавливаясь здесь на кормежку. Но в нынешнюю осень было не так. Золотистые щурки садились на деревья и провода в лесу и населенных пунктах, кормились разнообразными летающими насекомыми – стрекозами, осами, шмелями и бабочками, а возле пасек – и пчелами.