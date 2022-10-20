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Общество20 октября 2022 13:37

Под Воронежем многодетным семьям дали земельные участки, где нет никаких коммунальных благ

Сотрудники прокуратуры потребовали устранить безобразие
Олег КУЗНЕЦОВ

Работники прокуратуры Каширского района провели проверку по коллективному обращению многодетных семей. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что людям предоставили земельные участки на улицах Абрикосовой, Весенней, Просторной, Радужной, Дорожной, Северной в поселке Колодезный. Вот только это была медвежья услуга многодетным семьям.

Дело в том, что эти земельные участки не были обеспечены необходимыми объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры. Туда не провели сети водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения. Нет там и нормальных дорог и тротуаров.

Главе администрации Колодезянского сельского поселения в связи с этим вносили представление с требованием устранить нарушения закона. Однако ничего для ликвидации безобразий местные чиновники не сделали.

Поэтому сотрудники прокуратуры Каширского района направили иск в суд о понуждении властей района и сельского поселения к обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям, объектами инженерной и дорожной инфраструктуры.