В сентябре в ЕГРН Воронежской области внесли рекордное количество территориальных зон

За 9 месяцев 2022 года в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) внесено почти 3,5 тысячи (3431) территориальных зон. Из них только за сентябрь - 1135, что в 2,5 раза больше среднего значения за предыдущие месяцы. Всего в ЕГРН содержится 6611 территориальных зон Воронежской области.

Территориальная зона – это отдельная территория муниципального образования, для которой действуют определенные градостроительные регламенты, и важный элемент планировочной структуры, особенно для тех владельцев земельных участков, кто собирается возводить жилые и производственные строения. Устанавливают их органы государственной власти или местного самоуправления, а затем направляют сведения в Кадастровую палату для внесения в ЕГРН.

Важность территориальных зон заключается в том, что они определяют перечень допустимых видов разрешенного использования земельных участков и строительства в них конкретных объектов капитального строительства. При этом каждый земельный участок должен располагаться только в одной территориальной зоне.

- Наличие в ЕГРН территориальных зон упрощает процедуры по внесению изменений в ЕГРН о виде разрешенного использования земельных участков, ведь использовать свой участок правообладатель может только в соответствии с целевым назначением. Кроме того, наполнение ЕГРН актуальными сведениями реестра границ позволит ускорить реализацию государственной программы «Национальная система пространственных данных», – отметила директор Кадастровой палаты Воронежской области Ольга Фефелова.

- Воронежская область вошла в число 20 пилотных регионов, на территории которых реализуется госпрограмма «Национальная система пространственных данных». Она позволит гражданам и бизнесу оперативно получать комплексные сведения о земле и недвижимости в режиме единого информационного ресурса, что повысит эффективность использования земель и будет способствовать дальнейшему экономическому развитию региона», – рассказала руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.