В Воронеже попал на видео обыск в машине, где нашли крупную партию синтетических наркотиков

Свертки с синтетическими наркотиками, обнаруженные при обыске. Фото: предоставлено УФСБ России по Воронежской области

Оперативники ФСБ предоставили видео обыска в машине на трассе «Дон», в ходе которого обнаружили крупную партию синтетических наркотиков. Автомобиль задержали в январе 2022 года. Наркокурьер А.Федотов, житель Ставрополя, пойманный с поличным с 29 полиэтиленовыми свертками синтетических наркотиков, рассказал о пяти тайниках в лесополосе Новоусманского района. Там изъяли еще 20 килограммов наркотического средства α-PVP и около 15 кг мефедрона.

- В отношении задержанного гражданина наши сотрудники возбудили, расследовали и передали в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.

В Левобережном районном суде вынесли приговор наркокурьеру – 8,5 лет колонии строгого режима. Он пытался обжаловать это решение. Однако в Воронежском областном суде приговор утвердили.