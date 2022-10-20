В воронежской школе из-за коммунальной аварии затопило два класса

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Утром 20 октября в школе №85 случился потоп. Как сообщили в пресс-службе мэрии, причиной его стал прорыв трубы отопления из-за ее дефекта. Авария произошла в 5 часов утра в четверг. Вода из системы затопила два класса, где проводятся занятия по ОБЖ и географии.

- Сотрудники школы сразу же приступили к уборке помещений. Занятия проводятся в штатном режиме, уроки отменили только в двух пострадавших кабинетах, - сообщили в мэрии. - Занятия из них перенесены в другие классные комнаты. Ученики вернутся в профильные кабинеты только после того, как последствия будут ликвидированы.

В администрации заверили, что в результате аварии пострадали только линолеума и несколько плиток потолка. Планируются, что в течение суток ремонтные работы будут завершены.