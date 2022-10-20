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Происшествия20 октября 2022 12:14

На крупном предприятии в Воронежской области электрик умер от удара током

Расследованием несчастного случая занимается трудовая инспекция
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Государственная инспекция труда Воронежской области разбирается в обстоятельствах смертельного случая на крупном предприятии в регионе. Трагический инцидент произошел 11 октября.

- 45-летний работник при проведении текущего ремонта воздушного выключателя в помещении подстанции получил электротравму, не совместимую с жизнью. В настоящее время государственным инспектором труда проводится расследование несчастного случая со смертельным исходом, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.