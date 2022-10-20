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Происшествия20 октября 2022 11:53

Житель Воронежской области потерял 308 тысяч при покупке трактора через интернет

Мужчина нарвался на аферистов
Ярослав ИВАНОВ

За 19 октября в полицию обратились 18 жителей Воронежской области с заявлениями на мошенников. В общей сложности они лишились более 2,4 млн рублей.

55-летний житель Нововоронежа хотел купить трактор. На одном из интернет-сайтов он нашел подходящую модель техники по приемлемой стоимости, обсудил детали доставки. Продавец объяснил, что необходимо время для нее, так как ИП находится в столичном регионе, а также предложил заключить договор купли-продажи. Нововоронежец оплатил 30% стоимости товара - 308 000 рублей - стал ждать трактор. Более двух недель он надеялся на получение желаемой техники, но аферисты не выходили с ним на связь. После этого обманутый обратился в полицию.