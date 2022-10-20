В Воронежской области для людей без опыта работы появилась вакансия с зарплатой до 320 тысяч рублей

Брокер - профессия денежная, если дела пойдут хорошо. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики рекрутингового агентства HeadHunter опубликовали десятку самых высокооплачиваемых вакансий для жителей Воронежской области без опыта работы.

На первом месте в нем предложение работы брокером по элитной недвижимости. Соискателю предлагают зарплату от 70 до 320 тысяч рублей. На этой должности нужно будет обрабатывать звонки, устанавливать контакты с собственниками элитного жилья, назначать и организовывать встречи продавцов и покупателей. А еще искать желаемые клиентами объекты недвижимости, продавать их и заключать соответствующие договоры.

Места со второго по четвертое занимают вакансии менеджеров. Среди них есть предложения по зарплате от 50 до 300 тысяч и 250 тысяч рублей. Обязанности обычные – привлечение клиентов и работа с ними. А менеджеру по развитию продаж на маркетплейсах предлагают до 270 тысяч рублей на руки.

На пятом месте вакансия курьера с зарплатой до 200 тысяч рублей. Шестым стало предложение работы руководителем отдела кадров. Ему предлагают от 80 до 200 тысяч рублей.

Далее идут вакансии водителем с личным грузовым автомобилем категории B и c зарплатой от 150 тысяч рублей, агентом – от 75 до 150 тысяч рублей, руководителем сопровождения крупных клиентов - от 120 тысяч рублей и медицинским представителем - от 84,5 тысячи рублей.