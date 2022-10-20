На совещании с воронежскими УК обсудили вопросы безопасности газового оборудования

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Государственная жилинспекция Воронежской области провела совещание с управляющим организациями региона. На нем стороны обсудили проведение мероприятий по предупреждению нарушений требований при эксплуатации, во время технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

На встрече присутствовали представители ГУ МЧС России по Воронежской области, а также ресурсоснабжающие организации ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» и ООО «ВоронежТехноГазСервис».

Кроме того, в ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения надлежащего содержания чердачных и подвальных помещений в многоквартирных домах, а также защиты этих помещений от доступа посторонних лиц.