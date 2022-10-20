В Воронеже из-за игры «Факела» с «Ростовом» перекроют движение у стадиона

схема мэрии Воронежа

Из-за игры «Факела» с «Ростовом», которая пройдет 22 октября в рамках Чемпионата России по футболу, воронежцев ждут ограничения движения. Они коснутся участков всех улиц у Центрального стадиона профсоюзов, где пройдет матч, сообщили в мэрии Воронежа.

21 октября с 18.00 до 21.00 22 октября запретят парковку машин на участках улиц:

- Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Феоктистова);

- Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

- Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

- Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

22 октября с 00.00 до 21.00 закроют движение транспорта на участках улиц:

- Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

- Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

- Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

- Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Также на этих участках будет ограничен выезд со дворов, проход для пешеходов останется свободным.

На период закрытия движения маршрутки №№ 58 (бывш. № 58В), 76, 76С, 49Б скорректируют путь следования:

- движение автобусов № 58 будет направлено с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;

- №№ 76, 76С, 49Б – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.