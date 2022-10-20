Стало известно, когда в Воронеже могут закрыть Птичий рынок

Воронежцев продолжает беспокоить состояние Северного рынка, который в народе обычно именуют «Птичкой». Люди жалуются на неблагоустроенность: грязь, ужасные туалеты, отсутствие пандусов и т. д. Однако представители рынка не видят смысла в каких-либо работах: ведь торговую площадку скоро снесут из-за строительства дороги.

Как рассказал vrn.aif.ru замдиректора по торговле ООО УК «Северный рынок» Максим Голигоров, руководители планировали уложить асфальт на торговой аллее в ближайшее время. Но, скорее всего, не придется, потому что рынка на прежнем месте уже не будет. Дублер Московского проспекта, проект которого был создан летом, пройдет от Бульвара Победы как раз через Птичий рынок.

- Сами понимаете, зачем вкладывать деньги, если, возможно, после зимы нас закроют, - пояснил Максим Голигоров.

В мэрии отметили, что по постановлению правительства Воронежской области №432 ярмарка должна быть перенесена на резервную площадку. Решение о месте будет приниматься на региональной межведомственной комиссии.