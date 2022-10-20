15 лет колонии строгого режима получил воронежец, пострелявший оппонентов из ружья

20 октября Воронежский облсуд вынес приговор мужчине, расстрелявшему компанию из ружья.

Инцидент произошел в мае 2021 года в микрорайоне Придонской. 35-летний мужчина, будучи выпивши, встретил у торгового павильона знакомого, с которым у него ранее произошел конфликт. И тот пообещал его избить.

Тогда фигурант вернулся на дачу, взял охотничью двустволку, заряженную картечью, и вернулся к торговому павильону. Остановил машину примерно в 15 метрах, из окна выстрелил в сторону столика под навесом, где сидел обидчик с тремя друзьями, и уехал.

Двоих раненых привезли в больницу, где один из потерпевших скончался. Травмы второго потерпевшего медики оценили как тяжкий вред здоровью.

Суд отправил виновного на 15 лет в колонию строгого режима с последующим ограничением свободы после освобождения на 1,5 года, сообщили в прокуратуре Воронежской области.