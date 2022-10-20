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Происшествия20 октября 2022 10:06

15 лет колонии строгого режима получил воронежец, пострелявший оппонентов из ружья

Один человек получил травмы, другой скончался
Ярослав ИВАНОВ

20 октября Воронежский облсуд вынес приговор мужчине, расстрелявшему компанию из ружья.

Инцидент произошел в мае 2021 года в микрорайоне Придонской. 35-летний мужчина, будучи выпивши, встретил у торгового павильона знакомого, с которым у него ранее произошел конфликт. И тот пообещал его избить.

Тогда фигурант вернулся на дачу, взял охотничью двустволку, заряженную картечью, и вернулся к торговому павильону. Остановил машину примерно в 15 метрах, из окна выстрелил в сторону столика под навесом, где сидел обидчик с тремя друзьями, и уехал.

Двоих раненых привезли в больницу, где один из потерпевших скончался. Травмы второго потерпевшего медики оценили как тяжкий вред здоровью.

Суд отправил виновного на 15 лет в колонию строгого режима с последующим ограничением свободы после освобождения на 1,5 года, сообщили в прокуратуре Воронежской области.