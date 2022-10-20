В Воронеже на Чижовском плацдарме прошел день призывника

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В среду, 19 октября, в Зале Памяти на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» прошел традиционный день призывника для новобранцев Ленинского района.

Перед собравшимися выступил ветеран Великой Отечественной войны, подполковник авиации в отставке Павел Машканцев. Он поделился с ребятами своими воспоминаниями о войне, как в 1942 году пошел на фронт совсем еще юным парнишкой. Как все военные годы с товарищами боролся с врагом, защищал свою Родину. А в мирное время Павел Машканцев, молодым офицером, принимал участие в стратегической операции «Анадырь» по разрешению Карибского кризиса на Кубе в октябре 1962 года.

Он пожелал призывникам достойно нести высокое звание защитника Отечества, отважно блюсти интересы родной страны и вернуться настоящими мужчинами, с честью выполнившими свой воинский и гражданский долг.

- Служить Отчизне – это высокая гражданская ответственность и каждый молодой человек должен уметь защищать Родину. За год службы, вы возмужаете, наберетесь опыта. Может быть, кто-то по возвращении выберет военную службу и станет офицером, а мы все будем вас ждать. Искренне желаю вам всего самого доброго, - сказал ветеран войны в Афганистане полковник авиации Евгений Правдухин.

В этот торжественный день из рук ветеранов будущие солдаты получили памятные сувениры от управы Ленинского района.

Завершила мероприятие экскурсия для новобранцев по мемориальному комплексу с рассказом о Воронежском сражении, о воронежцах – героях войны, солдатах и простых жителях.

Осенью 2022 года ряды Российской Армии пополнят 43 представителя Ленинского района.