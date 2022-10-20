В Воронежской области за нарушения в сфере оборота алкогольной продукции наложили штрафов на 275,5 тысяч рублей

За 9 месяцев 2022 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области проверили 105 организаций, занятых в обороте алкогольной продукции. В рамках надзора отобрали 57 проб алкогольной продукции, из них 6 проб импортной. По итогам исследований 56 проб соответствовали требованиям, одна – нет.

В 39 организациях при проверке выявили нарушения: отсутствие ценников, нарушение условий хранения продукции, отсутствие маркировки. За это на юридических и должностных лиц, а так же индивидуальных предпринимателей наложили штрафов на общую сумму 273 500 рублей.