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Общество20 октября 2022 9:34

В Воронежской области за нарушения в сфере оборота алкогольной продукции наложили штрафов на 275,5 тысяч рублей

Проверки прошли в 105 организациях
Ирина КАЗАНИНА

За 9 месяцев 2022 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области проверили 105 организаций, занятых в обороте алкогольной продукции. В рамках надзора отобрали 57 проб алкогольной продукции, из них 6 проб импортной. По итогам исследований 56 проб соответствовали требованиям, одна – нет.

В 39 организациях при проверке выявили нарушения: отсутствие ценников, нарушение условий хранения продукции, отсутствие маркировки. За это на юридических и должностных лиц, а так же индивидуальных предпринимателей наложили штрафов на общую сумму 273 500 рублей.