Воронежский уличный театр покажет спектакль про экологию

22 октября ВАУ-театр покажет воронежцам премьеру. Спектакль «Одна тысяча тонн под водой» посвящен проблемам экологии.

- Действие этого эко-спектакля развивается в море. По некоторым данным, в мировой океан ежегодно попадает 8,8 миллионов тонн мусора в год. И наш спектакль покажет, как история человека, потерянного в океане, превращается в историю человека, потерянного в груде мусора. Что из этого страшнее? Именно через искусство мы захотели привлечь внимание к вопросу природной катастрофы, - отметили в ВАУ-театре. Режиссером новой постановки стал Даниил Чекрыгин, музыка к спектаклю написал Сергей Серов. Представление покажут в 14.00 в ТРК «Арена», вход свободный.

Тему экологии поддержат эко-активисты: представители эко-пунктов «Седьмой лепесток» с 12.00 до 17.00 в парке у торгового центра проведут познавательные мастер-классы «Правильная сортировка отходов», а «Собиратор» с 11.00 до 17.00 на первом этаже «Арены» организует воркшоп по обмену игрушек, книг и комнатных растений.