В Воронежской области служебная собака нашла склад сырья для наркотиков

Овчарка Альма со своим хозяином. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Грибановском районе полицейские получили оперативную информацию о том, что ранее судимый за незаконный оборот запрещенных веществ 52-летний местный житель хранит у себя дома крупную партию марихуаны. Полицейские нагрянули к мужчине, живущему на улице Садовой поселка Грибановский.

Визит оказался не напрасным. В сарае мужчина обнаружили 238 граммов марихуаны. Инспектор-кинолог ОМВД России по Борисоглебску Виктор Евдокимов со своей подопечной - немецкой овчаркой Альмай – провел следственные действия. Сначала ученая собака по запаху обнаруженной марихуаны указала помещение, где полицейские обнаружили приспособления для курения. А потом Альма вывела оперативников к инструментам, используемым для их измельчения. А еще по запаху привела к месту, где хозяин хранил более килограмма частей конопли, которые находились на разной стадии сушки.

Конопля, обнаруженная собакой. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчину задержали. Он заявил, что сорвал дикую коноплю летом и сушил, чтобы потом сделать марихуану и самому покуривать на досуге. Учитывая его прошлое, бывшему наркоторговцу вряд ли поверили.

- Наши сотрудники возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ карающей за хранение наркотиков, а также их изготовление. Максимальное наказание по ней – десять лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.