Под Воронежем мужчину, попавшегося с наркотиками, за взятку в 30 тысяч оштрафовали на 90 тысяч рублей

Условный срок и штраф в тройном размере от суммы взятки получил попавшийся с наркотиками мужчина.

В конце августа 2022 года в линейном отделе полиции на железнодорожной станции в Россоши при досмотре у 39-летнего жителя Астраханской области обнаружили 5,24 грамма марихуаны. Чтобы избежать привлечения к ответственности, мужчина предложил сотруднику полиции взятку 30 тыс рублей - за то, чтобы правоохранитель закрыл глаза на преступление. Но страж порядка вызвал оперативников.

- Россошанский райсуд Воронежской области назначил подсудимому два года лишения свободы условно со штрафом трехкратном размере от суммы взятки - 90 тыс рублей, - сообщили в Лискинской транспортной прокуратуре.