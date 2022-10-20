Воронежцам покажут жемчужину мирового балета

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12 ноября воронежцы смогут увидеть один из самых популярных во всем мире балетов. Сказочную историю «Лебединое озеро» с волшебной музыкой Чайковского, потрясающей хореографией Мариуса Петипа в редакции заслуженного деятеля искусств Виталия Бутримовича привезет московская труппа «Классический Национальный Русский балет», в которую входят лучшие представители балетных школ России (Московской академии хореографии, Академии русского балета имени Вагановой и других).

История любви принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная кознями коварного волшебника Ротбарта и его дочери Одилии, с XIX века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей, потому что Чайковскому удалось настолько тонко соединить тему любви и измены с музыкой и танцевальными па, что это превратилось в шедевр. Балет был создан 130 лет назад и стал одной из самых крупных жемчужин в мировой культуре.

Главные партии в спектакле исполняют Ксения Пухловская и Александр Бутримович.

Балет покажут 12 ноября в Воронежском концертном зале, начало в 18.00, 6+.