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Звезды20 октября 2022 8:56

Воронежцам покажут жемчужину мирового балета

«Лебединое озеро» привезет на гастроли труппа «Классический Национальный Русский балет»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото предоставлено организаторами

фото предоставлено организаторами

12 ноября воронежцы смогут увидеть один из самых популярных во всем мире балетов. Сказочную историю «Лебединое озеро» с волшебной музыкой Чайковского, потрясающей хореографией Мариуса Петипа в редакции заслуженного деятеля искусств Виталия Бутримовича привезет московская труппа «Классический Национальный Русский балет», в которую входят лучшие представители балетных школ России (Московской академии хореографии, Академии русского балета имени Вагановой и других).

История любви принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная кознями коварного волшебника Ротбарта и его дочери Одилии, с XIX века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей, потому что Чайковскому удалось настолько тонко соединить тему любви и измены с музыкой и танцевальными па, что это превратилось в шедевр. Балет был создан 130 лет назад и стал одной из самых крупных жемчужин в мировой культуре.

Главные партии в спектакле исполняют Ксения Пухловская и Александр Бутримович.

Балет покажут 12 ноября в Воронежском концертном зале, начало в 18.00, 6+.