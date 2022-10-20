Под Воронежем злостная нарушительница ПДД на «Форде» врезалась на встречке в фургон

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла утром 19 октября.

Около 10.55 на 162-м километре автодороги Р-298 «Курск-Воронеж» 46-летняя автоледи на «Форд Фокус», выезжая с второстепенной дороги со стороны Нижнедевицка на главную дорогу в направлении Воронежа, выехала на встречную полосу и врезалась в ГАЗ-4732-0000010-88, который следовал со стороны Воронежа в направлении Курска.

В результате ДТП автомобилистка получила травмы и попала в больницу. Полицейские предположили, что женщина была пьяна, но пострадавшая отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Правоохранители установили, что за 2022 год женщина шесть раз была оштрафована за превышение скорости.