В Воронежской области ночью выгорели два жилых дома

Несмотря на все усилия пожарных, дома в двух селах спасти не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Жильцы домов в двух селах Воронежской области минувшей ночью лишились крыши над головой.

В 23.15 в среду, 19 октября, сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в селе Семеново-Александровка Бобровского района. Там горел жилой дом 10х5 метров на улице Красная Печать. С огнем боролись восемь специалистов МЧС на двух пожарных машинах. Пламя им удалось потушить в 23.47. К тому времени дом полностью выгорел изнутри. Пострадавших на пожаре не было.

А в четверг, 20 октября, в 4.49 загорелся жилой дом 12х5 метров в селе Новая Чигла Таловского района на улице Матросовской. На ликвидацию этого ЧП также выезжали две пожарные машины с восемью специалистами МЧС на борту. С огнем удалось справиться в 5.15. Но к тому времени дом также выгорел изнутри полностью. При этом на пожаре никто не пострадал.