В Воронежской области снова выросло число заболеваний коронавирусом за сутки

Врачам пока рано расслабляться - ковид еще пускается в контратаки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи привели цифры по суточной заболеваемости COVID-19 в Воронежской области. В целом они скорее успокаивает. Но один показатель все же настораживает.

На утро четверга, 20 октября, сообщили о 224 новых больных, 31 из них попал в больницу. При том, что на начало дня 19 октября их было 185. Тогда госпитализировали 24 человек. Значит, зараза пока не только не уходит, но еще и, так сказать, пускается в контратаку.

На этот раз за сутки никто не умер от ковидных осложнений, что не может не радовать. Причем жертв опасной болезни нет уже второй день подряд.

В то же время количество выздоровевших за сутки резко снизилось. На утро 20 октября их было 510, в то время как на начало дня 19-го – 746.