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Общество20 октября 2022 7:56

В Воронежской области бывший сельский дом культуры может убить местных жителей

Здание аварийное и в любой момент может развалиться
Олег КУЗНЕЦОВ

Сотрудники прокуратуры Каменского района потребовали закрыть свободный доступ в здание бывшего дома культуры в селе Ярки, относящемся к Тхоревскому сельскому поселению.

Дело в том, что здание в любой момент может рухнуть. В частности, на ладан дышат остатки фронтона и бетонных плит перекрытия. Да и в целом бывший дом культуры уже основательно разрушен. При этом никто не перегородил входы туда. В любой момент в здание могут зайти, к примеру, дети, чтобы поиграть, а плиты – упасть им на головы. Не дай Бог, конечно.

Сотрудники прокуратуры внесли представление главе администрации Тхоревского сельского поселения с требованием как можно быстрее закрыть входы в аварийное здание.