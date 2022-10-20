В райцентре под Воронежем сгорел сарай

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 19 октября пожарные выезжали в Новую Усмань. На улице Ольховой загорелся сарай.

Сообщение на пульт дежурного поступило 20.04, на вызов приехали две пожарных машины. Восемь огнеборцев потушили сарай в 20.20. Надворная постройка площадью 12 кв метров выгорела. Из людей никто не пострадал. Эксперты выясняют причины возгорания, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.