Под Воронежем кроссовер врезался в фуру: погибла женщина

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии с погибшим, которая произошла вечером 19 октября в Таловском районе.

Около 18.30 на 32-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка» 56-летний водитель автомобиля FAW X80 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу грузовику МАЗ-731301 с прицепом «НЕФАЗ 8332-04» и врезался в него.

В ДТП погибла 48-летняя пассажирка автомобиля FAW X80, водитель кроссовера получил травмы, но выжил, его доставили в больницу.

В Воронежской области за сутки зарегистрировали 102 ДТП, в них пострадали семь человек и один человек погиб.