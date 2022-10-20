В Воронеже масштабная выставка в честь юбилея Петра I открылась на трех площадках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 октября в Воронеже стартовала Всероссийская художественная выставка «Связь поколений». Проект посвящен 350-летию Петра I. И он настолько масштабный, что одновременно занял три выставочные площадки Воронежа - художественный музей имени Крамского (пр. Революции, 18), выставочные залы на ул. Кирова, 8 и ул. Пушкинской, 7в.

«Связь поколений» охватывает период от начала XVIII века до наших дней. Главным героем экспозиции стала яркая, многогранная личность самого царя-реформатора. Зрителей ожидают также экспонаты на тему героической истории Отечества в бурную петровскую эпоху.

На трех выставочных площадках представлено более 700 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного, монументального и храмового искусства, плаката, созданных за последние годы. Среди участников выставки художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Владимира, Воронежа, Брянска, Орла, Курска, Липецка, Пензы, Тамбова, Белгорода.

Выставку можно посмотреть до 27 ноября.